“Sono dispiaciuto nell'annunciare che non potrò giocare a Pechino quest'anno. Il mio ginocchio non è ancora nelle condizioni ideali, non sono ancora pronto per competere, ma farò di tutto per rientrare il prima possibile in campo. Sono deluso per non poter difendere il titolo, ho vissuto grandi momenti lì in passato, auguro a tutti un buon torneo". Così il numero uno del ranking Atp Jannik Sinner ha annunciato, con un messaggio sui social, la sua assenza dal torneo di Pechino per recuperare al meglio dall'infortunio al ginocchio.