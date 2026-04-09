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Sinner, infortunio contro Machac a Montecarlo? Jannik chiede time-out medico: cos'è successo

Il fuoriclasse azzurro cala nel secondo set e nel terzo chiede l'intervento del medico e del fisioterapista

Sinner - Fotogramma/IPA
Sinner - Fotogramma/IPA
09 aprile 2026 | 15.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Infortunio per Jannik Sinner contro Thomas Machac a Montecarlo? Il fuoriclasse azzurro accusa un problema alla schiena durante il secondo set del match degli ottavi di finale del Masters 1000 del Principato contro il tennista ceco. Cos'è successo? Jannik ha faticato nel secondo parziale e il ceco ha strappato due break consecutivi, poi l'azzurro ha recuperato guadagnando il tie-break.

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Qui, sul 3-2 per il ceco, Machac tiene il servizio: si cambia campo sul 4-2 per lui e Sinner inizia a toccarsi la schiena, accennando una smorfia di dolore. Machac ne approfitta e va sul 5-2, allungando sul 6-2 dopo un doppio fallo dell'azzurro prima di chiudere sul 7-3.

Il problema sembra messo alle spalle, ma durante il terzo set Jannik è costretto a chiedere l'aiuto del medico e del fisioterapista, spiegando di non sentirsi benissimo. Probabilmente, a causa del caldo. Nello stesso momento, anche Machac chiede il time-out medico e dopo pochi minuti si ricomincia regolarmente.

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