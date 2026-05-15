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Sinner, da Chiara Ferragni alla fidanzata Laila Hasanovic: vip agli Internazionali

Il tennista azzurro sfida Daniil Medvedev nella semifinale del Masters 1000 di Roma

Jannik Sinner e Laila Hasanovic - Afp e X
Jannik Sinner e Laila Hasanovic - Afp e X
15 maggio 2026 | 22.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner in campo e vip in tribuna agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, venerdì 15 maggio, il tennista azzurro ha sfidato Daniil Medvedev nella semifinale del Masters 1000 di Roma, in un match che è stato interrotto per pioggia nel decisivo terzo set dopo il 6-2, 5-7 dei primi due parziali. Sulle tribune del Centrale si è vista Laila Hasanovic, la fidanzata di Sinner, arrivata a Roma nel clou del torneo di casa e seduta a fianco del fratello di Jannik Mark, mentre nel pomeriggio del Foro, per assistere alla semifinale persa da Luciano Darderi contro Casper Ruud, c'era anche Chiara Ferragni.

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La modella però non è l'unica vip sugli spalti. Ad assistere alla partita anche il portiere della Lazio Ivan Provedel insieme alla fidanzata e attrice Ludovica Martino. In prima fila l'ex tennista Boris Becker, oltre al ministro della Difesa Guido Crosetto e quello delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.

Presente anche il cantante Nek e, come da due settimane a questa parte, i genitori di Sinner, Hanspeter e Siglinde, che ha lasciato il Centrale durante il secondo set, proprio come successo lo scorso anno, per la troppa tensione.

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sinner sinner medvedev internazionali internazionai 2026 chiara ferragni laila hasanovic
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