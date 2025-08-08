circle x black
La differenza tra Italia e Usa? "Il cibo", parola di... Sinner

Il tennista azzurro è arrivato a Cincinnati per giocare il Masters 1000 americano

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
08 agosto 2025 | 15.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La differenza principale tra Italia e Stati Uniti? Il cibo, parola di Jannik Sinner. Il tennista azzurro si sta allenando sul cemento di Cincinnati per preparare il Masters 1000 americano, a cui arriva da campione in carica dopo il trionfo dello scorso anno. Ai microfoni di Ziggo Sport, il numero uno del mondo non ha avuto dubbi quando ha dovuto scegliere la differenza principale che sente rispetto al proprio Paese: "Il cibo, sicuramente", ha detto con un sorriso, "anche se sono migliorati molto qui a Cincinnati. Quindi non ci sono scuse".

"La cultura è diversa, molte cose sono diverse, ma è anche piacevole scoprire queste differenze tra l'Italia e il resto del mondo. Sono felice di essere qui, la gente qui a Cincinnati ama il tennis e spero che questa sarà una bella settimana di tennis", ha continuato Jannik. Sinner, dopo la vittoria a Wimbledon, ha saltato il Masters 1000 di Toronto per concedersi un po' di riposo e preparare l'ultima parte di stagione sul cemento, che culminerà negli US Open 2025: "È stato un grande successo per me vincere a Wimbledon, poi nei giorni seguenti mi sono circondato di persone fantastiche. Ho speso del tempo con la famiglia e i miei amici, è stato bello non pensare al tennis per un po'", ha raccontato Jannik.

L'obiettivo, a Cincinnati, è arrivare in fondo: "Ora ci siamo ricominciati ad allenare per preparare al meglio questo torneo. Fisicamente mi sento bene, spero di essere nelle migliori condizioni per competere. L'obiettivo principale è ovviamente a New York, ma spero di giocare più partite possibili qui e poi vedremo cosa succederà".

