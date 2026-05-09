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Internazionali, Sinner apre sessione serale e Kalinskaya chiude: incrocio tra ex sul Centrale

Il tennista azzurro fa il suo esordio contro Ofner nel Masters 1000 di Roma

Jannik Sinner e Anna Kalinskaya - Afp e Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner e Anna Kalinskaya - Afp e Ipa/Fotogramma
09 maggio 2026 | 14.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Jannik Sinner 'ritrova' Anna Kalinskaya. Oggi, sabato 9 maggio, il tennista azzurro fa il suo esordio agli Internazionali 2026 contro l'austriaco Sebastian Ofner e il destino lo ha voluto far incrociare, alla prima uscita nel torneo 'di casa', proprio con l'ex fidanzata.

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Lo 'scherzetto' è stato giocato dall'organizzazione del torneo. I due tennisti, secondo il programma odierno, saranno infatti impegnati entrambi nella sessione serale del Centrale del Foro Italico: Sinner sarà il primo a scendere in campo alle ore 19, seguito poi proprio da Kalinskaya, protagonista al terzo turno contro Belinda Bencic al termine del match dell'azzurro.

Probabile, insomma, che i due si incrocino nei corridoi del campo principale del Foro Italico, sempre se non sia già successo nella lounge dedicata ai giocatori. Kalinskaya è stata accolta con affetto dal pubblico italiano, che l'ha tifata al secondo turno contro la ceca Siniakova.

"Lì gioca l'ex di Sinner"

Molta infatti la curiosità, piuttosto diffusa, di vedere all'opera la numero 24 del mondo, che però alcuni associano ancora all'azzurro: "Lei era la fidanzata di Sinner", è il sussurro che si è diffuso al campo 13. Un punto dopo l'altro Kalinskaya si è presa la simpatia e il tifo del pubblico romano, che ha attirato sempre più appassionati: "Andiamo a vedere l'ex di Sinner", "Lì gioca l'ex di Sinner" si è sentito per le vie del Foro.

E nonostante la brusca rottura della sua relazione con Jannik, il tifo, durante il match, è stato tutto per Kalinskaya, impassibile però di fronte all'affetto italiano. Più volte durante la partita, dalle tribune dell'impianto si sono alzati cori e applausi in favore della russa, che alla fine è riuscita a passare il turno. E stasera, magari, rivedrà proprio Sinner.

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