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Alcaraz scrive a Sinner: "Mi hai spezzato il cuore". Ma è fake

Il tennista azzurro è stato eliminato al secondo turno del Roland Garros

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner - Afp
Carlos Alcaraz e Jannik Sinner - Afp
28 maggio 2026 | 22.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Carlos Alcaraz scrive a Jannik Sinner dopo la sconfitta al Roland Garros... o forse no. Oggi, giovedì 28 maggio, il tennista azzurro è stato eliminato al secondo turno dello Slam di Parigi, cedendo a Juan Manuel Cerundolo in cinque set a causa di un colpo di calore che gli ha provocato vomito e un accenno di crampi.

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Tanti i messaggi di sostegno al numero 1 del mondo, reduce da cinque tornei vinti consecutivi, che però manca l'occasione per conquistare l'unico Slam che gli manca. Tra loro c'è anche il grande rivale Carlos Alcaraz, ma non quello vero. La pagina satirica a tema tennistico 'TennisCentel' ha infatti pubblicato una storia Instagram fake riportando un messaggio altrettanto fake dello spagnolo.

"Fratello, oggi mi hai spezzato il cuore", ha scritto il finto Alcaraz, "ti ho seguito da casa e vederti soffrire in quel modo per il caldo è stato davvero doloroso per me. Le persone parleranno solo della sconfitta ma non capiscono niente. So quanto vuoi vincere questo torneo. Onestamente... voglio vederti vincerlo anche io".

"Sono stato triste a vederti combattere ma senza che il corpo ti assistesse", ha continuato il finto Alcaraz, "conosco molto bene questa sensazione. Il tuo cuore vuole ancora combattere ma il tuo corpo dice 'ciao'. Perfavore non essere giù a causa di una sola giornata storta. Sei ancora una delle cose migliori capitate al tennis... e a me. Non dimenticarlo mai. Sono sempre fiero di te fratello".

Riproduzione riservata
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