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Sinner in vespa a Montecarlo con... Laila Hasanovic - Video

Il tennista azzurro 'paparazzato' con la fidanzata per le strade del Principato

Sinner e Laila Hasanovic in vespa - X
Sinner e Laila Hasanovic in vespa - X
11 giugno 2026 | 18.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner 'paparazzato' a Montecarlo insieme a Laila Hasanovic. Il tennista azzurro, dopo un breve periodo di vacanza trascorso in Sardegna, si sta godendo la vita lontano dai campi nella 'sua' Montecarlo, dove è stato ancora una volta 'beccato' con la sua vespa rossa fiammante.

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Questa volta, insieme a lui, c'era la fidanzata Laila Hasanovic. I due dopo una rapida inversione di marcia, sono sfrecciati per le strade di Montecarlo e ripresi, inevitabilmente, in un video diventato poi virale.

Sinner ha ripreso in questa settimana gli allenamenti proprio nel Principato di Monaco, con l'obiettivo di preparare al meglio Wimbledon, prossimo appuntamento a cui arriverà da campione in carica.

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