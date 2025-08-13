circle x black
Lo sportivo preferito di Sinner? Jannik non ha dubbi: "Leclerc"

Il tennista azzurro ha confermato la sua passione per la Formula 1

Jannik Sinner e Charles Leclec - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner e Charles Leclec - Ipa/Fotogramma
13 agosto 2025 | 12.20
Redazione Adnkronos
Jannik Sinner e Charles Leclerc, è nata una 'bromance'. Si può utilizzare un termine caro alle nuove generazioni, che indica un forte legame affettivo tra due amici, per descrivere il rapporto tra il tennista azzurro, in campo oggi, mercoledì 13 agosto, a Cincinnati e il pilota della Ferrari, reduce dal deludente, per come si è sviluppata la gara, quarto posto in Ungheria.

L'ennesima conferma è arrivata direttamente dall'Ohio. A Sinner, così come ad altri tennisti del circuito, è stato chiesto chi fosse il suo sportivo preferito da guardare, e lui, senza pensarci un attimo, ha immediatamente risposto: "Charles". Jannik è un grande appassionato di macchine e di Formula 1, una passione che scorre in famiglia, soprattutto con il fratello Marc.

In passato il numero uno del mondo è stato anche ospite della Ferrari a Maranello e ha potuto assistere dal box della Rossa al Gp di Abu Dhabi nel 2024, strigendo così un rapporto d'amicizia proprio con Leclerc.

