circle x black
Cerca nel sito
 

Internazionali, piove e Sinner litiga con arbitro: "Non voglio scivolare"

Il tennista azzurro ha discusso con la giudice di sedia durante il terzo set con Medvedev

Jannik Sinner - Afp
Jannik Sinner - Afp
15 maggio 2026 | 21.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner litiga con l'arbitro agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, venerdì 15 maggio, il tennista azzurro ha sfidato il russo Daniil Medvedev nella semifinale del Masters 1000 di Roma, in una partita interrotta per pioggia durante il decisivo terzo set.

CTA

Sinner però, prima della sospensione del match, ha avuto un'accesa discussione con la giudice di sedia. Inizialmente infatti, nonostante la pioggia crescente sul Foro Italico, l'arbitro lasciava giocare, non sospendendo la partita. L'azzurro si è quindi avvicinato a rete, chiedendo come ami non interrompesse il gioco: "Non voglio scivolare sulle righe", ha detto Sinner.

"Con queste condizioni per me si può continuare a giocare", ha risposto l'arbitro, trovando la ferma replica di Sinner. La giudice di sedia si è quindi girata e ha chiesto: "Cosa dice il radar? Sinner dice che non vuole scivolare sulle linee, non so...''. Risultato? Partita interrotta.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sinner sinner internazionali sinner medvedev
Vedi anche
News to go
Monopattini elettrici, da sabato targa obbligatoria
Rai, Giachetti: "Grande risultato su numero legale in Vigilanza, sospendo iniziative non violente" - Video
Roma, Gualtieri avvia i lavori del termovalorizzatore: "Giornata storica" - Video
News to go
Missioni internazionali, via libera del Cdm alla proroga
Cannes 2026, giorno 4: l’arrivo di Travolta e Lennon rivive con l’Ia - Le videonews
Si chiude il congresso europeo sull'obesità, al centro ancora i nuovi farmaci: le videonews dalla nostra inviata
News to go
Biglietto unico per i treni in Europa, la proposta dell'Ue per semplificare i viaggi
Trump-Xi Jinping, la stretta di mano è una sfida - Video
Ostiamare in Serie C, il club di Daniele De Rossi premiato in Campidoglio - Video
Cannes 2026, giorno 3: attesi Isabelle Huppert e Vincent Cassel - Videonews dalla nostra inviata
Farmaci, un algoritmo aiuta a scegliere l’anti-obesità su misura - Video
Cannes, ‘Top Gun’ compie 40 anni: spiaggia affollata per proiezione speciale - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza