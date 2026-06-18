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Sinner, missione 'back to back': il ritorno a Wimbledon è da brividi - Video

Il fuoriclasse azzurro è arrivato a Londra, dove dovrà difendere il titolo dello scorso anno

Jannik Sinner - IPA
Jannik Sinner - IPA
18 giugno 2026 | 22.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Missione 'back to back' al via. Oggi, giovedì 18 giugno, Jannik Sinner è arrivato a Londra per Wimbledon 2026. Dopo qualche giorno di relax, con numerosi test medici per chiarire i motivi del malore al Roland Garros, il numero uno del mondo è sbarcato in Inghilterra per far partire la sua avventura nel terzo Slam della stagione, dove dovrà difendere il titolo conquistato nel 2025. Lo scorso anno l'azzurro trionfò in finale contro Carlos Alcaraz, centrando uno storico successo sull'erba londinese. E proprio da quell'erba Sinner ha voluto ricominciare in maniera simbolica, filmando il suggestivo Centrale vuoto, appena arrivato.

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Un momento iconico - condiviso anche dal profilo social ufficiale del torneo, che ha fatto emozionare i tifosi, tornati subito con la memoria al trionfo del 2025.

Quest'anno Sinner sarà il grande favorito a Wimbledon, anche considerando l'assenza per infortunio di Carlos Alcaraz, alle prese con i problemi al polso. Come visto però al Roland Garros, niente è scontato.

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