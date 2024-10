Risate a Shanghai. Durante la prima semifinale del Masters 1000 tra Jannik Sinner e Tomas Machac è andato un scena un siparietto tra i due tennisti e il pubblico. Durante il primo set infatti, qualcuno dagli spalti ha urlato "Federer ti amo!", rivolgendosi all'ex tennista svizzero, seduto in tribuna per assistere al match.

Subito dopo, mentre Sinner si preparava a servire, un altro spettatore ha urlato: "Jannik ti amo!". A quel punto Machac ha allargato le braccia dicendo: "E io allora?", scatenando le risa sia del pubblico che dello stesso Sinner.

Shanghai Masters SF today. At 3 all in set 1, when Jannik was just about to serve, someone shouted “I love you Roger!” (Roger is in the stands). Then another person shouted “I love you Sinner!”. Machac then yelled “What about me?” Crowd erupted 😂😂😂 pic.twitter.com/r0ULBluWyl