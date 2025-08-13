circle x black
Sinner-Mannarino a Cincinnati: orario, precedenti e dove vederla in tv

Il tennista azzurro sfida il francese negli ottavi di finale del Masters 1000

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
13 agosto 2025 | 06.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner torna in campo a Cincinnati. Oggi, mercoledì 13 agosto, il tennista azzurro sfida il francese Adrian Mannarino, numero 89 del ranking Atp, negli ottavi di finale del Masters 1000 nella serata italiana. Sinner, nei turni precedenti sul cemento americano, ha già battuto il colombiano Daniel Elahi Galan al secondo turno e il canadese Gabriel Diallo al terzo.

In caso di qualificazione ai quarti il numero uno del mondo affronterà il vincente della sfida tra il canadese Felix Auger-Aliassime e il francese Benjamin Bonzi, mattatore prima di Lorenzo Musetti e poi di Stefanos Tsitsipas.

Sinner-Mannarino, orario e precedenti

La sfida tra Sinner e Mannarino è in programma oggi, mercoledì 13 agosto, alle ore 20 circa, considerando che l'incontro è il secondo in programma sul Campo Centrale, dove alle 17 italiane si sfidano Frances Tiafoe e Holger Rune.

Sinner e Mannarino si sono affrontati in tre precedenti, tutti vinti dall'azzurro, che conduce quindi con un parziale di 3-0. L'ultimo incontro risale al terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells nel 2023, quando Sinner vinse in due set.

Sinner-Mannarino, dove vederla in tv

Sinner-Mannarino, così come tutto il Masters 1000 di Cincinnati, sarà trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva sui canali di Sky Sport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app Sky Go e su NOW, oltre che su Tennis Tv.

