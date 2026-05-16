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Sinner-Medvedev: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

Il tennista azzurro sfida il russo nella semifinale del Masters 1000 di Roma

Jannik Sinner - Afp
Jannik Sinner - Afp
16 maggio 2026 | 06.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner torna in campo nella semifinale degli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, sabato 16 maggio, il tennista azzurro sfida il russo Daniil Medvedev - in diretta tv e streaming, anche in chiaro - nel penultimo atto del Masters 1000 di Roma. Il match riprenderà dopo la sospensione per pioggia di ieri, quando il match è stato prima rinviato e poi cancellato. Si riparte dal 6-2, 5-7 dei primi due parziali, con il terzo e decisivo set che è stato bloccato sul risultato di 4-2 in favore di Sinner.

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Prima di Rublev, battuto nei quarti di finale, Sinner, dopo il bye del primo turno, ha eliminato Ofner all'esordio, Popyrin nel terzo e Pellegrino nel derby italiano degli ottavi. Medvedev invece è riuscito a battere Machac, Llamas Ruiz, Tirante e il giovane Landaluce nei quarti, al termine di una partita maratona terminata al terzo set.

Sinner-Medvedev, orario e precedenti

La semifinale tra Sinner e Medvedev riprenderà oggi, sabato 16 maggio, alle ore 15. I due tennisti si sono affrontati in ben 16 precedenti, con l'azzurro che conduce il parziale 9-7. Nell'ultimo incrocio a trionfare è stato proprio Sinner, che si è imposto nella finale del Masters 1000 di Indian Wells trionfando in due set con un doppio tie break.

Sinner-Medvedev, dove vederla in tv

Sinner-Medvedev sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport, ma anche in chiaro su Tv8. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di Tv8.

Riproduzione riservata
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