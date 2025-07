"La parola emozione non basta in questo momento"

"Il mio messaggio agli italiani è breve: voi mi date la forza di continuare, l'Italia è un paese che merita tanto". Jannik Sinner, dopo il trionfo a Wimbledon 2025, si esprime così ai microfoni di Sky Sport. Il numero 1 del mondo è il primo azzurro a conquistare il titolo nel torneo londinese.

"Sono contentissimo di essere italiano e di rappresentare l'Italia, sto cercando di fare il mio meglio e il vostro supporto mi dà veramente tanto. Ho tante persone intorno a me che mi vogliono tanto bene, c'era oggi la mia famiglia ed è stato ancora più emozionante, grazie mille a tutti e ci vediamo in Italia", dice Sinner.

"L'emozione è una parola piccola in questo momento, perché ho avuto un momento non facile dopo il Roland Garros: sono successe tante cose, però ho cercato di andare avanti come persona e soprattutto come giocatore. Abbiamo avuto qua una settimana prima del torneo dove abbiamo messo tanta intensità e sono contento di essere riuscito a fare un torneo incredibile", prosegue.

La finale con Carlos Alcaraz è stato un braccio di ferro durato 4 set. "Oggi il livello era molto alto e all'inizio tutti e due non abbiamo servito bene, poi ho cercato di essere aggressivo, c'era un po' di tensione nel quarto set, ma sono super contento. Dove trovo questa energia? Devi andare sempre a mille e devi accettare degli errori e fare delle scelte giuste, come oggi, e sono molto contento", conclude Sinner.