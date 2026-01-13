circle x black
Cerca nel sito
 

Sinner in campo al 'Million Dollar 1 Point Slam': orario e dove vederlo in tv

Il tennista azzurro continua a preparare gli Australian Open

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
13 gennaio 2026 | 13.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner torna protagonista. Il tennista azzurro, dopo l'esibizione di Seul contro Carlos Alcaraz, persa in due set, tornerà in campo a Melbourne mercoledì 14 gennaio nel 'Million Dollar 1 Point Slam', speciale torneo che permette a dilettanti e professionisti di giocare match da un solo punto nel tentativo di portare a casa il super premio da un milione di dollari australiani.

Sinner si trova già in Australia per preparare gli Australian Open, primo Slam della stagione, al via il prossimo 18 gennaio.

Sinner al 'Million Dollar 1 Point Slam', orario e dove vederlo in tv

Il 'Million Dollar 1 Point Slam' è in programma mercoledì 14 gennaio a partire dalle 9 ora italiana. In campo scenderà anche Jannik Sinner, con orario e avversario ancora da stabilire.

Lo speciale torneo si potrà seguire in diretta televisiva su HBO Max, Discovery+ e su Eurosport, oltre che su Dazn, visibile tramite smart tv. In streaming si potrà invece seguire sulla piattaforma web e sull'app di Dazn, su Tim Vision e Prime Video Channels, oltre che, in diretta gratuita, sul canale YouTube di Eurosport Italia.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sinner sinner million dollar 1 point slam million dollar 1 point slam sinner dove vederlo in tv million dollar 1 point slam dove vederlo in tv
Vedi anche
News to go
Scuola, al via le iscrizioni per il nuovo anno
News to go
Giochi olimpici invernali, 6 febbraio a San Siro cerimonia di apertura
News to go
Venezuela, rilasciati Alberto Trentini e Mario Burlò
News to go
Luce e gas, novità Arera
News to go
Bulgaria nell'euro
Giuseppe Di Matteo, 30 anni fa assassinato dalla mafia. Il ricordo - Video
Decine di trattori invadono Milano, la protesta contro l'accordo Ue-Mercosur - Video
Brescia, investe due persone e scappa - Video
Referendum giustizia, Marattin: "Data non mi appassiona, importante buona campagna" - Video
Acca Larenzia, l'aggressione ai quattro attivisti di Gioventù Nazionale - Video
Violenza su donne, Maiorino: "Disagio maschile non va nascosto, violenza non è destino"
Riccardo morto a Crans-Montana, il maestro di nuoto: "Ragazzo sensibile, è sciagura immane" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza