Australian Open, in campo Sinner, Musetti e Darderi: il programma completo

Settima giornata nello Slam di Melbourne

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
23 gennaio 2026 | 08.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Tornano in campo Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, oltre a Luciano Darderi, agli Australian Open 2026. Nella settima giornata degli Australian Open 2026, che inizia nella notte tra oggi, venerdì 23 gennaio, e domani, sabato 24, il numero due del mondo affronterà lo statunitense Eliot Spizzirri, mentre Musetti se la vedrà con il ceco Tomas Machac e Darderi con il russo Karen Khachanov nel terzo turno dello Slam di Melbourne.

Oltre ai tennisti azzurri toccherà anche a Novak Djokovic contro Van de Zandschulp e Ben Shelton contro Valentin Vacherot, mentre Taylor Fritz se la vedrà con Stan Wawrinka. Nel tabellone femminile protagoniste Amanda Anisimova e Iga Swiatek.

Australian Open, il programma completo della settima giornata

ROD LAVER ARENA - dalle 00:30 ora italiana

Karolina Pliskova (CZE) - [9] Madison Keys (USA)

non prima delle 2:00

Eliot Spizzirri (USA) - [1] Jannik Sinner (ITA)

non prima delle 9:00

Botic van de Zandschulp (NED) - [4] Novak Djokovic (SRB)

[16] Naomi Osaka (JPN) - [Q] Maddison Inglis (AUS)

MARGARET COURT ARENA - dalle 00:30

[6] Jessica Pegula (USA) - Oksana Selekhmeteva (RUS)

non prima delle 2:00

Peyton Stearns (USA) - [4] Amanda Anisimova (USA)

non prima delle 4:30

[8] Ben Shelton (USA) - [30] Valentin Vacherot (MON)

non prima delle 9:00

[31] Anna Kalinskaya (RUS) - [2] Iga Swiatek (POL)

Marin Cilic (CRO) - [12] Casper Ruud (NOR)

JOHN CAIN ARENA - dalle 00:30

[5] Lorenzo Musetti (ITA) - Tomas Machac (CZE)

non prima delle 2:00

[21] Elise Mertens (BEL) - [Q] Nikola Bartunkova (CZE)

non prima delle 7:00

[WC] Stan Wawrinka (SUI) - [9] Taylor Fritz (USA)

[5] Elena Rybakina (KAZ) - Tereza Valentova (CZE)

KIA ARENA - dalle 00:30

[15] Karen Khachanov (RUS) - [22] Luciano Darderi (ITA)

non prima delle 2:00

[13] Linda Noskova (CZE) - Xinyu Wang (CHN)

match ancora da assegnare

[16] Jakub Mensik (CZE) - Ethan Quinn (USA)

