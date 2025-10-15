circle x black
Sinner, 'rinascita' al Six Kings Slam. Jannik torna in campo senza manicotto

Novità per il fuoriclasse azzurro nel match contro il greco

Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
15 ottobre 2025 | 21.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner torna in campo al Six Kings Slam, oggi mercoledì 15 ottobre, e lo fa con una novità. Il fuoriclasse azzurro, per la prima volta dopo mesi, scende in campo senza il manicotto al braccio destro nel match dei quarti di finale del ricchissimo torneo arabo contro Stefanos Tsitsipas. Jannik indossava ormai questo supporto dagli ottavi di Wimbledon contro Dimitrov, superati dopo il ritiro del bulgaro. Sinner si era allenato a Riad senza manicotto anche nei giorni scorsi.

