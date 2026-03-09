circle x black
Sinner/Opelka-Granollers/Zeballos: orario, precedenti e dove vederla in tv

Il tennista azzurro torna a giocare in doppio a Indian Wells

Jannik Sinner - Afp
Jannik Sinner - Afp
09 marzo 2026 | 13.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner torna in campo a Indian Wells. Oggi, lunedì 9 marzo, il tennista azzurro esordirà nel torneo di doppio di Indian Wells in coppia con Reilly Opelka contro Granollers e Zeballos - in diretta tv e streaming - nel primo turno del tabellone. Un altro impegno quindi per Sinner, che torna a giocare in doppio e sarà atteso domani dagli ottavi del singolare contro Joao Fonseca.

Sinner/Opelka-Granollers/Zeballos, orario e precedenti

La sfida tra Sinner/Opelka e Granollers/Zeballos è in programma oggi, lunedì 9 marzo, intorno alle 20.30 ora italiana. Nessun precedente tra le due coppie di tennisti, che si affronteranno per la prima volta in carriera.

Sinner/Opelka-Granollers/Zeballos, dove vederla in tv

Sinner/Opelka-Granollers/Zeballos, come tutte le altre partite del Masters 1000 di Indian Wells, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app Sky Go e su NOW.

 

