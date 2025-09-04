circle x black
"Sinner opprimente", Musetti si inchina dopo quarti US Open

Il toscano sconfitto nel derby contro il numero 1 del mondo: "Jannik è impressionante"

04 settembre 2025 | 06.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Jannik è impressionante, in campo è opprimente". Lorenzo Musetti rende omaggio a Jannik Sinner dopo la sconfitta nei quarti di finale degli US Open. Il toscano, numero 10 del tabellone, ha raccolto 7 game contro il numero 1 del mondo nel derby azzurro. "Giocare di sera qui a New York è diverso, io ho faticato ad adattarmi alle condizioni. Jannik è stato di un altro livello nel primo set. Il secondo parziale è stato migliore per me, il servizio è cresciuto e ho avuto una palla break. Avrei voluto dargli fastidio con le rotazioni e con il rovescio in back. Con un giocatore come Jannik bisogna sfruttare tutte le chance a disposizione, non ci sono riuscito", la sintesi di Musetti in conferenza stampa.

"Non ho mai giocato con qualcuno che mi mettesse così tanta pressione in campo, Jannik ha sempre comandato gli scambi. E' opprimente in campo, è una caratteristica che mi dà fastidio: io non sono riuscito a metterlo in difficoltà e a sporcare il suo gioco. E' stata una performance impressionante, mi ha costretto a giocare sempre al limite. Per metterlo in difficoltà su questa superficie bisogna servire benissimo. Jannik è solidissimo, non concede nulla. Io ho sbagliato tanto, ma lui costringe sempre ad alzare l'asticella e ad andare fuori giri", ribadisce Musetti. "In questo momento Jannik è più forte di me, sono felice di essere arrivato fino a questo punto nel torneo. Devo migliorare, devo crescere e spero di avere presto la possibilità di affrontarlo di nuovo", afferma ancora. Sul cemento c'è qualcuno che può fermare il numero 1 del mondo? "L'unico che può dargli fastidio è Alcaraz se è in condizioni ottimali".

