Sinner e le critiche dalla Spagna, Panatta: "Gli piacerebbe fosse in crisi"

Il tennista azzurro è stato attaccato dai media iberici dopo ko a Doha

Jannik Sinner - Afp
Jannik Sinner - Afp
23 febbraio 2026 | 15.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Adriano Panatta 'difende' Jannik Sinner. L'ex tennista azzurro, ospite de 'La nuova DS' su Rai 2, ha parlato della presunta 'crisi' del numero due del mondo, eliminato da Jakub Mensik nei quarti di finale di Doha dopo aver perso in semifinale contro Novak Djokovic agli Australian Open 2026. "Sinner in crisi? E chi lo dice? Essù, non scherziamo!", ha sbottato Panatta, commentando le tante critiche arrivate a Sinner dopo il ko.

In Spagna i media iberici hanno attaccato Sinner, critiche ingiuste secondo Panatta: "E' logico che ora loro stiano scrivendo cose così, e sicuramente gli farebbe piacere che fosse davvero così, ma mi dispiace smentirli", ha detto l'ex vincitore del Roland Garros e della Coppa Davis 1976, "Sinner non è affatto in crisi".

"Il tennis vero comincia adesso con i due tornei in America e poi sulla terra rossa in Europa e al Roland Garros", ha continuato Panatta, "la differenza tra Sinner e Alcaraz si potrà giudicare soltanto nei tornei dello Slam, allora potremo sapere come stanno davvero le cose: io sono molto fiducioso".

Le critiche dalla Spagna

I media spagnoli, dopo il ko di Sinner contro Mensik, avevano infatti iniziato a parlare di vera e propria "crisi" per l'azzurro, scrivendo "Alcaraz continua a dominare, Sinner invece non è al meglio". Pesante il giudizio di Marca: "Ormai è ufficiale: Jannik Sinner ha toccato il fondo, è in crisi", per poi parlare di vero e proprio "fallimento" in Qatar.

L'analisi si era concentrata soprattutto sulla difficoltà del numero due del mondo a performare quando le partite si allungano, proprio come era stato nella semifinale contro Djokovic, terminata al quinto set dopo oltre quattro ore di battaglia: "La sensazione è che Sinner fatichi a vincere le partite difficili e lunghe: le due ore e 11 minuti di gioco, con l'alta umidità, hanno avuto il loro peso su di lui".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
sinner sinner critiche spagna sinner spagna sinner crisi sinner doha panatta sinner panatta
