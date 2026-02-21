circle x black
Sinner ko a Doha, Alcaraz: "Sono rimasto sorpreso"

Il tennista spagnolo ha commentato l'eliminazione dell'azzurro

Carlos Alcaraz - Ipa/Fotogramma
Carlos Alcaraz - Ipa/Fotogramma
21 febbraio 2026 | 15.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Carlos Alcaraz 'sorpreso' dall'eliminazione di Jannik Sinner a Doha. Il tennista spagnolo, che oggi, sabato 21 febbraio, si prepara ad affrontare Arthur Fils nella finale dell'Atp 500 qatariota, ha commentato la sconfitta dell'azzurro, battuto in tre set da Jakub Mensik nei quarti del torneo. "Non mentirò, sono rimasto sorpreso dalla sconfitta di Jannik", ha detto in conferenza stampa dopo aver superato Andrej Rublev in semifinale.

"Però conosco il livello dei giocatori: alcuni sono molto pericolosi e quando sono in giornata possono battere chiunque, compreso me", ha continuato Alcaraz, "sono contento di avere un buon vantaggio in classifica, ma voglio mantenere la concentrazione".

