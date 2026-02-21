Jannik Sinner 'galantuomo' a Doha. Dopo la sconfitta nei quarti di finale contro Jakub Mensik, che si è imposto in tre set salvo poi essere eliminato dal francese Arthur Fils in semifinale, il tennista azzurro è stato protagonista di un bel gesto proprio nei confronti del ceco. Diversi giornalisti inviati a seguire il l'Atp 500 qatariota hanno riportato infatti di come Sinner abbia permesso a Mensik di precederlo nella conferenza stampa post partita.

Il motivo? L'orario. Quando si sono incontrati nella pancia del Centrale di Doha infatti erano le 2 di notte, e Sinner ha pensato di far andare prima Mensik per permettergli di avere più tempo per recuperarare, visto che avrebbe giocato il giorno dopo la semifinale con Fils.

Un gesto che è stato particolarmente apprezzato dal ceco, numero 16 del mondo, che lo ha ringraziato con un abbraccio. Sinner ha ingannato l'attesa fermandosi con tifosi e appassionati accorsi a Doha per lui, firmando autografi e mostrandosi sorridente e rilassato nonostante la sconfitta.