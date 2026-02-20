Il ventenne ceco Jakub Mensik potrebbe essere quel terzo incomodo tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz che tutti cercano per replicare l'era dei Big Three? "Non lo so se puntare tutte le fiches su di lui, ma io sinceramente mi metterei le mani in tasca e una buona parte dei miei soldini li metterei lì", risponde all'Adnkronos Paolo Bertolucci. "Abbiamo sempre detto che lui e Joao Fonseca sono quelli più attrezzati, però al momento Mensik sembra quello che riesce poi a mettere in pratica forse con meno effetti speciali, nel senso che all'apparenza appare meno talentuoso di Fonseca, però mena forte, è solido, serve bene e ha la testa; e poi viene da una scuola che è garanzia pura". Ricorda Ivan Lendl? "Sì, è l'evoluzione dell'evoluzione dell'evoluzione di Lendl".

Sul 6-2 a favore dell'azzurro nel secondo set dell'Atp 500 di Doha, ieri nel match dei quarti di finale, sembrava che il ceco fosse in avvio di crollo: "Anch'io pensavo che a quel punto la partita fosse incanalata nella direzione di Sinner, invece c'è stato subito il break all'inizio del terzo e da lì in poi ha tenuto alla grande, ha servito bene, giocava da dietro, teneva gli scambi: tra i due era lui quello che comandava di più. Insomma è un giocatore completo, da prendere con le molle e mettere sotto il riflettore, perché nessuno alla sua età ha ottenuto questi risultati, con un gioco così di livello assoluto. Poi, se vogliamo parlare di Sinner, sicuramente ieri non era la miglior versione, ma ci stanno dei momenti di appannamento che sia fisico o mentale, può essere anche che questi tentativi di mettere nuove soluzioni lo abbiano non dico frastornato ma sicuramente reso un po' meno sicuro. Tutto un insieme di cose per cui alla fine capita, è capitato a tutti e capiterà sempre nello sport, che ci sono dei momenti in cui sei sulla cresta dell'onda, altri invece che vai sotto e che devi riprendere in mano la situazione e lavorare per tornare nuovamente su".