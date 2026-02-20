circle x black
Cerca nel sito
 

Alcaraz perde tempo, Rublev si lamenta e litiga con l'arbitro a Doha

Lo spagnolo ha battuto il russo nella semifinale dell'Atp 500 qatariota

Andrej Rublev - Ipa/Fotogramma
Andrej Rublev - Ipa/Fotogramma
20 febbraio 2026 | 19.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Andrej Rublev furioso con Carlos Alcaraz. Durante la sfida di oggi, venerdì 20 febbraio, valida per la semifinale dell'Atp 500 di Doha e vinta dal numero uno del mondo in due set, il tennista russo si è lamentato con il giudice di sedia per un mancato warning rifilato allo spagnolo. Tutto accade nel decimo game del primo set, quando Rublev aveva a disposizione due palle break.

Dopo la prima, annullata dallo spagnolo con il servizio, Rublev si avvicina al giudice di sedia per lamentarsi di una presunta perdita di tempo dell'avversario e per chiedere un trattamento giusto e imparziale. L'arbitro ha quindi provato a rassicurare il russo e 'discolparsi' dalle accuse dello stesso, che ribatteva come facesse partire tardi il cronometro, permettendo ad Alcaraz di avere, di fatto secondi in più per battere.

L'episodio ricorda quanto successo nei quarti di finale tra Alcaraz e Khachanov, quando lo spagnolo si era preso un warning e aveva avuto un'accesa discussione con la giudice di sedia.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
alcaraz alcaraz rublev rublev lite alcaraz alcaraz doha
Vedi anche
News to go
Romania, trovato in una grotta batterio di 5mila anni fa
News to go
Btp Valore, in arrivo una nuova emissione a marzo
News to go
Migranti, passaggio irregolari alla frontiera di Ventimiglia: blitz polizia italiana e francese
News to go
Maltempo sull'Italia ma è in arrivo un anticipo di primavera
News to go
Rottamazione quater, le novità
Meloni tifosa alle Olimpiadi: "Emozione". La battuta sui Giochi estivi - Video
Italia-Albania, Tajani oggi a Tirana per il Corridoio VIII: le videonews dal nostro inviato
News to go
Cdm il 18 febbraio, sul tavolo anche il decreto Bollette
News to go
Turismo da record in Italia: quasi mezzo miliardo di visitatori nel 2025
Milano Cortina, Coventry: "Storia di Federica Brignone sia di ispirazione" - Video
Dazi, Ubaldo Pantani e l'imitazione di Del Vecchio: i consigli sui dazi - Video
News to go
Sciopero del trasporto aereo il 26 febbraio


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza