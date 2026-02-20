circle x black
Cerca nel sito
 

Iran: "Bozza di accordo con Usa pronta entro 2-3 giorni"

Il ministro degli Esteri iraniano Araghchi: "Dopo il via libera finale dei miei superiori, sarà consegnata a Steve Witkoff"

Abbas Araghchi - (Afp)
Abbas Araghchi - (Afp)
20 febbraio 2026 | 15.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Teheran si è detta pronta a sottoporre agli Stati Uniti già nei prossimi giorni la propria proposta per un accordo sul nucleare. "Il prossimo passo per me è presentare una bozza di una possibile intesa alle mie controparti negli Stati Uniti", ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, in un'intervista al programma 'Morning Joe' dell'emittente americana Msnbc. "Credo che nei prossimi due o tre giorni sarà pronta, e dopo il via libera finale dei miei superiori, sarà consegnata a Steve Witkoff".

Araghchi: "Usa non ci hanno chiesto a Ginevra arricchimento zero"

Araghchi ha inoltre reso noto che i due negoziatori Usa, Jared Kushner e Steven Witkoff, non hanno chiesto alla controparte iraniana di accettare lo stop completo all'arricchimento dell'uranio sul suolo iraniano nel corso dell'ultimo round di colloqui che si è tenuto a Ginevra, secondo quanto riferito su X dal giornalista di Axios, Barak Ravid. "Abbiamo parlato dei passi con cui possiamo dimostrare agli Stati Uniti che il nostro programma nucleare è solo per scopi pacifici", ha chiarito il capo della diplomazia di Teheran.

La portaerei Ford entrata in acque Mediterraneo

Nel frattempo gli Usa hanno intensificato il dispiegamento navale e aereo in Medio Oriente. La portaerei americana Uss Gerald R. Ford, la più grande al mondo, è entrata nelle acque del Mar Mediterraneo, riferisce il Times of Israel, citando siti specializzati nel monitoraggio del traffico navale, che indicano inoltre che il cacciatorpediniere Uss Mahan, della classe Arleigh Burke e parte integrante del Gruppo da battaglia guidato dalla Ford, sia in transito attraverso lo Stretto di Gibilterra.

Secondo le stime, alla portaerei saranno necessari ancora diversi giorni per raggiungere il Medio Oriente e assumere un assetto operativo in funzione anti-iraniana. La settimana scorsa il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, aveva ordinato il trasferimento del Gruppo da battaglia verso il Medio Oriente, mentre l'Amministrazione valuta la possibilità di un'azione militare contro l'Iran.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
iran usa iran nucleare iran usa nucleare bozza accordo iran trump
Vedi anche
News to go
Btp Valore, in arrivo una nuova emissione a marzo
News to go
Migranti, passaggio irregolari alla frontiera di Ventimiglia: blitz polizia italiana e francese
News to go
Maltempo sull'Italia ma è in arrivo un anticipo di primavera
News to go
Rottamazione quater, le novità
Meloni tifosa alle Olimpiadi: "Emozione". La battuta sui Giochi estivi - Video
Italia-Albania, Tajani oggi a Tirana per il Corridoio VIII: le videonews dal nostro inviato
News to go
Cdm il 18 febbraio, sul tavolo anche il decreto Bollette
News to go
Turismo da record in Italia: quasi mezzo miliardo di visitatori nel 2025
Milano Cortina, Coventry: "Storia di Federica Brignone sia di ispirazione" - Video
Dazi, Ubaldo Pantani e l'imitazione di Del Vecchio: i consigli sui dazi - Video
News to go
Sciopero del trasporto aereo il 26 febbraio
News to go
Decreto Flussi 2026, oggi il click day


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza