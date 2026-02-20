circle x black
Concorso per notai nella bufera, online giudizi e commenti sui candidati: interrogazione a Nordio

Benzoni, vice capogruppo di Azione alla Camera: "Presenterò un'interrogazione parlamentare al ministro della Giustizia per accertare responsabilità precise"

Immagine simbolica (Foto 123RF)
20 febbraio 2026 | 15.01
Redazione Adnkronos
“Quanto accaduto nel concorso notarile è semplicemente inaccettabile. La pubblicazione online di giudizi e commenti sui candidati non è una leggerezza: è un fatto gravissimo che getta un’ombra pesante sulla serietà, sull’imparzialità e sulla credibilità dell’intera procedura". Lo dichiara Fabrizio Benzoni, vice capogruppo di Azione alla Camera, in merito al documento comparso ieri per pochi minuti sul sito del Consiglio nazionale del Notariato e poi rimosso in cui compaiono commenti accanto al nome dei candidati che hanno passato la prova con scritte del tipo "carina", "Papa", "fenomeno" e vari nomi di Santi.

"Il punto centrale non è solo la diffusione impropria di dati, ma il contenuto di quelle annotazioni: espressioni e valutazioni che nulla hanno a che vedere con criteri oggettivi e che rischiano di mettere in discussione la terzietà e l’equità del giudizio. In un concorso pubblico - prosegue - soprattutto per l’accesso a una funzione così delicata, l’imparzialità non deve solo essere garantita, ma apparire indiscutibile".

"Per questo presenterò un’interrogazione parlamentare al ministro della Giustizia Carlo Nordio per accertare responsabilità precise, verificare se siano stati rispettati i principi di imparzialità e trasparenza e sapere quali provvedimenti immediati si intendano adottare. Non può bastare la rimozione del file: servono chiarimenti ufficiali e conseguenze concrete”, conclude.

