Quando gioca Jannik Sinner? Il tennista azzurro si prepara alla stagione sulla terra rossa, con il calendario che non ammette pause. Sinner è reduce dal trionfo di Miami, con cui ha completato il Sunshine Double e avvicinato Carlos Alcaraz nel ranking Atp, ma si prepara già a giocare a Montecarlo, nel Masters 1000 di casa, torneo importante soprattutto in chiave corsa al numero uno.

Il prossimo mese regala infatti appuntamenti importanti per la corsa al primo posto della classifica Atp, occupato dallo spagnolo. Sinner può ancora 'godere' di alcuni tornei a cui non ha potuto partecipare lo scorso anno, a causa della sospensione per il caso Clostebol, e fare quindi incetta in punti, proprio come avvenuto a Indian Wells e Miami. Prossimo appuntamento quindi il Masters 1000 di Montecarlo, al via da domenica 5 aprile fino al 12.

A seguire ci saranno altri due Masters 1000, quello di Madrid, dal 22 aprile al 2 maggio, e soprattutto Roma, in programma dal 6 al 17 maggio. Proprio gli Internazionali d'Italia sono cerchiati in rosso sul calendario dell'azzurro, che lo scorso anno, al rientro dalla sospensione, è stato battuto proprio da Alcaraz nella finale del Foro Italico. A seguire ci sarà il grande appuntamento della stagione: il Roland Garros, fissato dal 24 maggio al 7 giugno e unico Slam che manca a Sinner per completare il Career Grande Slam.