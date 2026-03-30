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Sinner, quando torna in campo? Il calendario dopo Miami

Il tennista azzurro è pronto per la stagione sulla terra rossa

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
30 marzo 2026 | 11.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Quando gioca Jannik Sinner? Il tennista azzurro si prepara alla stagione sulla terra rossa, con il calendario che non ammette pause. Sinner è reduce dal trionfo di Miami, con cui ha completato il Sunshine Double e avvicinato Carlos Alcaraz nel ranking Atp, ma si prepara già a giocare a Montecarlo, nel Masters 1000 di casa, torneo importante soprattutto in chiave corsa al numero uno.

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Il prossimo mese regala infatti appuntamenti importanti per la corsa al primo posto della classifica Atp, occupato dallo spagnolo. Sinner può ancora 'godere' di alcuni tornei a cui non ha potuto partecipare lo scorso anno, a causa della sospensione per il caso Clostebol, e fare quindi incetta in punti, proprio come avvenuto a Indian Wells e Miami. Prossimo appuntamento quindi il Masters 1000 di Montecarlo, al via da domenica 5 aprile fino al 12.

A seguire ci saranno altri due Masters 1000, quello di Madrid, dal 22 aprile al 2 maggio, e soprattutto Roma, in programma dal 6 al 17 maggio. Proprio gli Internazionali d'Italia sono cerchiati in rosso sul calendario dell'azzurro, che lo scorso anno, al rientro dalla sospensione, è stato battuto proprio da Alcaraz nella finale del Foro Italico. A seguire ci sarà il grande appuntamento della stagione: il Roland Garros, fissato dal 24 maggio al 7 giugno e unico Slam che manca a Sinner per completare il Career Grande Slam.

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