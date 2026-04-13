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Sinner, quando gioca dopo Montecarlo: il calendario di Jannik

Il tennista azzurro ha vinto il Masters 1000 del Principato battendo Alcaraz in finale

Jannik Sinner - Afp
Jannik Sinner - Afp
13 aprile 2026 | 11.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Quando gioca Jannik Sinner? Il tennista azzurro ha cominciato la stagione sulla terra rossa con il trionfo nel Masters 1000 di Montecarlo, dove ha battuto Carlos Alcaraz in finale, imponendosi in due set 7-6 (5), 6-3 e tornando al primo posto del ranking Atp. Si tratta del terzo torneo consecutivo vinto da Sinner, che aveva completato il Sunshine Double trionfando a Indian Wells e Miami.

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Quando gioca Sinner? Il calendario

Dopo le fatiche di Montecarlo, il calendario offre una settimana di riposo (e allenamenti) a Sinner, che dovrebbe tornare in campo a Madrid. Il prossimo appuntamento è infatti il Masters 1000 spagnolo, in programma dal 22 aprile al 2 maggio. La presenza dell'azzurro però, considerate le fatiche dell'ultimo mese, è da considerarsi in dubbio. Il nuovo numero 1 del mondo potrebbe infatti saltare Madrid per concentrarsi su Roma e soprattutto Parigi, vero obiettivo della stagione.

Proprio gli Internazionali d'Italia, in programma dal 6 al 17 maggio, sono cerchiati in rosso sul calendario dell'azzurro, che lo scorso anno, al rientro dalla sospensione, è stato battuto proprio da Alcaraz nella finale del Foro Italico. A seguire ci sarà il grande appuntamento della stagione: il Roland Garros, fissato dal 24 maggio al 7 giugno e unico Slam che manca a Sinner per completare il Career Grande Slam.

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