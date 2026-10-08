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Sinner, le tappe verso il rientro: un mese di relax, obiettivo Australia

Il tennista azzurro potrebbe giocare il torneo di Brisbane prima degli Australian Open

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
08 ottobre 2026 | 11.39
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Cosa farà ora Jannik Sinner? Il tennista azzurro è stato costretto ad annunciare il forfait per il resto della stagione a causa dell'infortunio al ginocchio accusato dopo la finale di Wimbledon vinta contro Alexander Zverev, e tornerà in campo soltanto nel 2027. Un duro colpo per Sinner, che perderà il numero 1 del mondo proprio in favore del tedesco.

L'azzurro, dopo vari consulti medici, ha scelto di continuare con la terapia conservativa e ora, come riportato da La Gazzetta dello Sport, si concederà diversi giorni di relax nella sua casa di Sesto prima di tornare a Montecarlo. Un modo per ricaricarsi mentalmente, circondandosi dell'affetto di famiglia e amici, prima di tornare ad allenarsi. Sinner non dovrebbe prendere in mano la racchetta per circa un mese, continuando però con il proprio programma di recupero.

Lavoro in palestra e riabilitazione per rinforzare i muscoli e aiutare il tendine, senza però forzare in alcun modo. Così, dopo un mese senza allenamenti, Sinner tornerà sul campo per allenarsi in vista del nuovo anno. Jannik potrebbe decidere di giocare, a differenza delle ultime stagioni, anche l'Atp di Brisbane, torneo preparatorio agli Australian Open in programma dal 3 al 10 gennaio, per testare il ginocchio, oltre a qualche, dorata, esibizione.

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