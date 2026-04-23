Jannik Sinner in campo... al Bernabeu con Rafa Nadal, Jude Bellingham e Thibaut Courtois. Oggi, giovedì 23 aprile Il tennista azzurro, che domani esordirà nel Masters 1000 spagnolo contro il francese Bonzi, ha giocato un doppio inedito in una location decisamente d'eccezione.

Sinner si è infatti ritrovato ad 'allenarsi' in un campo costruito all'interno dello stadio Bernabeu, casa del Real Madrid, in compagnia di alcuni vecchi e nuovi amici. Accanto a lui, a giocare un doppio inimmaginabile, c'era Jude Bellingham, centrocampista dei Blancos, mentre dall'altra parte della rete si trovava il portiere belga Thibaut Courtois e nientemeno che Rafa Nadal, ex leggendario tennista spagnolo e grande tifoso del Real Madrid.

Sinner e Bellingham stanno paleggiando con Nadal e Courtouis al Bernabeu.



Il giudice di sedia è Florentino Perez.



Non è AI pic.twitter.com/BU1Iu7IdIW — Guido Olivares🇮🇹 (@Guidolino8) April 23, 2026

Ad arbitrare il match il padrone di casa Florentino Perez, presidente della squadra spagnola, seduto sul seggolino del giudice di sedia. Perez ha portato in dono a Sinner una maglia del Real Madrid, prima di una foto di gruppo destinata a restare nella storia del torneo. A fine partita ecco anche la tennista polacca Iga Swiatek.