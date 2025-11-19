circle x black
Sinner, relax e golf dopo la vittoria alle Atp Finals

Il fuoriclasse azzurro è stato avvistato anche sui green del Lago di Garda

Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
19 novembre 2025 | 12.15
Redazione Adnkronos
Le vacanze di Jannik Sinner iniziano all'insegna dello sport. Dopo il trionfo alle Atp Finals, il fuoriclasse azzurro si è concesso qualche giorno di pausa al Royal Park I Roveri, golf club di Torino, doveva aveva giocato insieme al suo staff alla vigilia del torneo. Curiosità: insieme al fuoriclasse azzurro c'era anche il campione di Ryder Cup Edoardo Molinari, che lì gestisce un'accademia con il suo nome. Per il numero 2 del ranking Atp, il relax comincia dunque sul green.

Sinner, il golf dopo le Atp Finals

Non solo. Come raccontano degli scatti che in queste ore stanno facendo il giro dei social, Jannik è stato avvistato anche sui campi di Gardagolf, un club molto noto a Soiano del Lago, sul Lago di Garda. A esemplificare come, per il campione azzurro, il golf sia una passione crescente. Solo qualche mese fa, Jannik ne aveva parlato così: “Sfide con Alcaraz anche a golf? Vado a giocarci, ma non con lui. Carlos è troppo forte per me…”. Almeno per ora.

