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Internazionali, semifinali a rischio rinvio? Cosa succede con Sinner

Giornata di maltempo al Foro Italico

Jannik Sinner - Afp
Jannik Sinner - Afp
15 maggio 2026 | 13.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La semifinale di Jannik Sinner a rischio rinvio? Oggi, venerdì 15 maggio, il tennista azzurro sfida Daniil Medvedev - in diretta tv e streaming, anche in chiaro - nel penultimo atto degli Internazionali d'Italia 2026, con il meteo che però potrebbe stravolgere il programma del Masters 1000 di Roma, che prevede anche la sfida tra Luciano Darderi e Casper Ruud.

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Il meteo instabile di oggi sulla Capitale mette infatti a rischio il regolare svolgimento delle due partite. Su Roma è prevista pioggia tra le 14 e le 16, e questo potrebbe ritardare la prima semifinale di Darderi, in programma sul Centrale alle ore 15.30. L'eventuale slittamento del match rende ancora più complicato il quadro per Sinner.

Le previsioni indicano infatti nuovi e più corpose piogge a partire dal tardo pomeriggio, intorno alle 19 e per buona parte della serata romana, proprio quando dovrebbe scendere in campo Sinner. Il match contro Medvedev è infatti in programma a partire dalle 19 e questo rende possibile un eventuale slittamento della sfida a domani.

Come ribadito anche ieri in conferenza stampa, Sinner non ama scendere in campo tardi, come successo ad esempio a Darderi, che ha terminato il match maratona dei quarti con Jodar all'1.30 di notte. "A me non piace quando i giocatori entrano in campo così tardi. Siamo umani anche noi, poi hai quasi un fuso orario", aveva detto il tennista azzurro dopo la vittoria con Rublev, "hai trattamento, devi mangiare, c'è la conferenza stampa, tante cose che ti fanno andare a dormire veramente tardi. Quando entri in campo così tardi è anche difficile riuscire a giocare un buon tennis. Grande rispetto per il pubblico che è rimasto, è una cosa incredibile e tra le cose più belle che ci spingono a giocare".

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