Jannik Sinner debutterà contro il francese Clement Tabur al primo turno del Roland Garros 2026, in programma a Parigi dal 24 maggio al 7 giugno. Lo ha stabilito il sorteggio del tabellone del singolare maschile effettuato oggi, 21 maggio. L'azzurro, numero 1 del mondo, è reduce da 5 titoli consecutivi in stagione. Ha trionfato a Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid e Roma. Al Roland Garros, un anno fa, Sinner è stato sconfitto in finale dallo spagnolo Carlos Alcaraz, che quest'anno non salta l'appuntamento parigino per un infortunio al polso.

Al primo turno spicca la sfida tra il serbo Novak Djokovic, testa di serie numero 3, opposto al francese Giovanni Mpetshi Perricard.