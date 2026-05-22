circle x black
Cerca nel sito
 

Roland Garros al via, caldo record a Parigi: i big vogliono giocare di sera

Nella capitale francese previsti oltre 30 gradi nei prossimi giorni

Jannik Sinner - (Fotogramma)
Jannik Sinner - (Fotogramma)
23 maggio 2026 | 00.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il Roland Garros 2026 comincia e il caldo record scende in campo a Parigi. Domani, 24 maggio, si apre lo Slam nella capitale francese. Si parte con il primo turno del singolare maschile e femminile in un programma fitto sul Campo Philippe Chatrier, sul Suzanne Lenglen e sui campi periferici. Si comincia a giocare alle 12 sul Centrale e alle 11 nel resto del Roland Garros, con un protagonista annunciato: il sole.

CTA

Le previsioni meteo, nei prossimi giorni, promettono un anticipo d'estate con temperature massime oltre i 30 gradi: un record per la Francia nel mese di maggio. Lunedì 25, martedì 26 e mercoledì 27 maggio - in particolare - si candidano per diventare le giornate più calde mai osservate nel paese nel mese in corso. Al Roland Garros, i due campi principale - Philippe Chatrier e Suzanne Lenglen - sono dotati di tetto mobile che si chiude in 15 minuti e consente di giocare anche in caso di pioggia. Nei match serali, la trasformazione dei campi in 'indoor' consente di giocare fino a tarda ora in condizioni stabili. E proprio l'orario serale potrebbe diventare il più ambito nelle prossime giornate caratterizzate da temperature roventi. L'Atp, che non organizza i tornei dello Slam, ha varato nuove norme per tutelare la salute dei giocatori: cooling break di 10 minuti se la temperatura supera i 30 gradi, ipotesi di sospensione se sale oltre i 32.

Domenica, con l'inizio del torneo, l''onore' di disputare il match serale spetta a Novak Djokovic. Il serbo, testa di serie numero 3, scenderà in campo non prima delle 20.15 contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard. A quell'ora, il termometro potrebbe segnare ancora 26-27 gradi. Tanti, ma comunque meno rispetto ai 31-32 che rischia di trovare il tedesco Alex Zverev, testa di serie numero 2, che debutterà nel secondo incontro - presumibilmente verso le 13.30-14 - affrontando il francese Benjamin Bonzi.

Il caldo accompagnerà domani i primi azzurri che debutteranno: Mattia Bellucci, Lorenzo Sonego, Lucia Bronzetti, Federico Cinà. In assenza di improbabili ribaltoni meteo, anche Jannik Sinner troverà le stesse condizioni quando - probabilmente martedì - dovrà affrontare il francese Clement Tabur. E' ipotizzabile che al numero 1 del mondo venga riservato il 'trattamento Djokovic': l'azzurro potrebbe debuttare in notturna, quando a Parigi fa (un po') meno caldo. L'azzurro in passato ha accusato problemi fisici su campi roventi. In particolare, ad agosto dello scorso anno, è stato costretto a ritirarsi dalla finale del Masters 1000 di Cincinnati: nell'atto conclusivo del torneo in Ohio, il 24enne si è dovuto arrendere per un virus intestinale dopo una serie di match giocati in condizioni estreme.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sinner roland garros roland garros
Vedi anche
Energia, Giorgetti: "Italia chiede spazio fiscale in linea con richieste Ue" - Video
Ultimo: "Ho ‘visto’ il concerto del 4 luglio tanto tempo fa, e si è avverato" - Video
News to go
Capri è l'isola con le case più care d'Italia
News to go
Elezioni amministrative 2026, oltre 740 comuni al voto nel weekend
Cannes, giorno 11: l’attesa per Monica Bellucci e un racconto di 'MeToo' - Videonews dall'inviata
Nato, Tajani in Svezia per la riunione dei ministri degli Esteri: sul tavolo Hormuz e Ucraina - Le videonews
Tutto pronto a Nicosia per Eurogruppo/Ecofin, la partita di Giorgetti per la flessibilità - Videonews
Modena, il presidente degli psichiatri Antonio Vita: "Parlare di salute mentale sempre e potenziare la rete dei servizi" - Video
Flotilla, Tajani: "C'è stata una presa distanza di Netanyahu da Ben-Gvir, ma ancora no scuse ufficiali da Israele" - Video
Voto anticipato, il no di Urso: "Abbiamo ancora quasi 18 mesi di governo" - Video
Modena, la sorella di El Koudri in lacrime: “Io e la mia famiglia ci scusiamo con i feriti” - Audio
News to go
Terremoto Campi Flegrei oggi, la scossa tra le più forti degli ultimi 40 anni


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza