Jannik Sinner ha iniziato la stagione nello stesso modo in cui aveva concluso i 2024, vincendo, ma con un nuovo outfit. Nel primo turno degli Australian Open vinto contro Nicolas Jerry, battuto in tre set, a rubare l'occhio non è stato soltanto il completo bianco con cappello, polsini e pantaloncini giallo lime, ma anche le scarpe.

Jannik Sinner's custom shoes >>>>



🦊 pic.twitter.com/G2bYm2ddcx — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 13, 2025

Il numero uno del mondo ha indossato infatti delle scarpe speciali, per la prima volta personalizzate. Sui lati infatti erano presenti diversi adesivi: una volpe con un completo di jeans firmato Nike, sponsor ufficiale di Sinner, all'altezza del tallone e delle orme arancioni lungo il piede. Un richiamo, ovviamente, ai suoi capelli rossi.