Jannik Sinner sorride dopo il successo ai quarti di finale di Wimbledon contro Jan Lennard Struff e la seconda semifinale consecutiva conquistata a Londra: "E' stata molto dura con lui, è difficile da affrontare e merita tutto quello che ha fatto in carriera. Ha iniziato meglio di me, ero un po' in difficoltà poi sono entrato in partita e ho servito meglio".

Sinner ripensa al Roland Garros

Sinner si è detto soddisfatto soprattutto del livello alto mantenuto nei momenti cruciali della partita: "Sono rimasto lì mentalmente e sono contento di essere tornato in semifinale. Nel secondo set poteva finire in un altro modo, vincere quel set ha fatto la differenza e nel terzo ero più rilassato. Sono contento di avere chiuso in tre set, ma è stata dura".

L'azzurro è tornato sui problemi incontrati al Roland Garros, con l'eliminazione a sorpresa contro Cerundolo: "Abbiamo lavorato tanto per capire cosa era successo, ci siamo preparati al meglio e oggi mi sentivo a mio agio. Spero non mi succeda più, ma se dovesse risuccedere dovremo cambiare qualcosa. Ora mi godo la semifinale".