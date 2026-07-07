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Sinner si prende la semifinale di Wimbledon e... ripensa al Roland Garros: "Spero non succeda più"

Il numero uno sorride dopo il successo contro Struff ai quarti: "Partita dura, è un avversario difficile"

Jannik Sinner - IPA
Jannik Sinner - IPA
07 luglio 2026 | 17.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner sorride dopo il successo ai quarti di finale di Wimbledon contro Jan Lennard Struff e la seconda semifinale consecutiva conquistata a Londra: "E' stata molto dura con lui, è difficile da affrontare e merita tutto quello che ha fatto in carriera. Ha iniziato meglio di me, ero un po' in difficoltà poi sono entrato in partita e ho servito meglio".

Sinner ripensa al Roland Garros

Sinner si è detto soddisfatto soprattutto del livello alto mantenuto nei momenti cruciali della partita: "Sono rimasto lì mentalmente e sono contento di essere tornato in semifinale. Nel secondo set poteva finire in un altro modo, vincere quel set ha fatto la differenza e nel terzo ero più rilassato. Sono contento di avere chiuso in tre set, ma è stata dura".

L'azzurro è tornato sui problemi incontrati al Roland Garros, con l'eliminazione a sorpresa contro Cerundolo: "Abbiamo lavorato tanto per capire cosa era successo, ci siamo preparati al meglio e oggi mi sentivo a mio agio. Spero non mi succeda più, ma se dovesse risuccedere dovremo cambiare qualcosa. Ora mi godo la semifinale".

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