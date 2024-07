Jannik Sinner si ferma. Il numero 1 del mondo, dopo l'eliminazione ai quarti di finale di Wimbledon, non parteciperà al torneo Atp di Bastad, in programma in Svezia dal 15 al 21 luglio. "Mi spiace dover annunciare che devo rinunciare a partecipare al torneo di Bastad la prossima settimana per un problema di affaticamento", dice l'azzurro sui social.

"Non è una decisione facile perché mi sarebbe piaciuto giocare, ma il mio team ed i medici mi hanno consigliato che sarebbe stato meglio prendermi del tempo per riposare e recuperare. Spero in futuro di riuscire a giocare a Bastad perché ho sentito che è un gran bel torneo", aggiunge Sinner, che deve recuperare energie dopo una prima parte di stagione ad altissimo livello.