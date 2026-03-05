circle x black
Cerca nel sito
 

Sinner-Svrcina domani a Indian Wells: orario, precedenti e dove vedere match

L'azzurro affronta il ceco nel secondo turno del Masters 1000 americano

Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
05 marzo 2026 | 11.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner torna in campo. Domani, venerdì 6 marzo, il fuoriclasse azzurro debutta nel Masters 1000 di Indian Wells contro il ceco Dalibor Svrcina, qualificato. Dopo l'eliminazione ai quarti del torneo di Doha contro Jakub Mensik, per il numero 2 del ranking Atp ricomincia così dal secondo turno del torneo californiano la corsa verso il numero uno. Ecco orario del match, precedenti e dove vederlo in tv e streaming.

Sinner-Svrcina, orario e precedenti

Tra l'azzurro e il ceco non ci sono precedenti: i due si incrociano sul cemento di Indian Wells per la prima volta in carriera. L'orario della sfida è ancora da definire.

Sinner-Svrcina, dove vedere match

Il match tra Jannik Sinner e Dalibor Svrcina, come tutte le altre partite del Masters 1000 di Indian Wells 2026, sarà trasmesso da Sky (canali Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max) e in streaming su Sky Go e Now.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Sinner Svricina Sinner Svricina Indian Wells
Vedi anche
News to go
Ddl antisemitismo, via libera dal Senato
Iran-Israele, duello tra i jet: abbattuto il caccia di Teheran - Video
News to go
Fuga da ChatGpt dopo accordo con il Pentagono, disinstallazioni +295% in un giorno
News to go
Produzione di latte in Italia, i numeri - Video
Pasdaran esultano per jet abbattuto, ma precipita caccia iraniano - Video
Dubai, drone contro il consolato degli Stati Uniti: l'attacco - Video
Iran, a Malpensa attesa per i 200 studenti bloccati a Dubai: "Giorni d’ansia, temuto il peggio" - Video
Iran, colpito l'aeroporto di Teheran: l'attacco e le esplosioni - Video
Roma, rientrato allarme bomba per trolley abbandonato a Largo Chigi - Video
Iran, bombe colpiscono Palazzo Golestan: danni al gioiello di Teheran - Video
Morte David Rossi, Vinci: "Esclusa ipotesi killer, forse intento non era uccidere ma minacciare" - Video
News to go
Vigilanza rafforzata in Italia, 28mila gli obiettivi sensibili


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza