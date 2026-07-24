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Atp Montreal, forfait di Sinner e Djokovic

L'azzurro ha deciso di prolungare le vacanze. Ci saranno Cobolli e Musetti

Jannik Sinner - Ipa
Jannik Sinner - Ipa
24 luglio 2026 | 21.05
Emanuele Rizzi
LETTURA: 1 minuti

Il numero uno del mondo Jannik Sinner e Novak Djokovic si sono ritirati dal National Bank Open, Masters 1000 di Montreal in programma dal 2 al 13 agosto. Tra i protagonisti spicca invece Alexander Zverev (n. 3 Atp), vincitore nel 2017, che ha recentemente conquistato il suo primo titolo del Grande Slam al Roland-Garros. Anche il canadese Félix Auger-Aliassime (n. 4), ci sarà e tornerà a disputare il torneo per la nona volta in casa, con l'obiettivo di superare il suo miglior risultato, ovvero i quarti di finale raggiunti nel 2022. Arriva al torneo forte di due quarti di finale consecutivi al Roland-Garros e a Wimbledon e sarà testa di serie numero 2 in un torneo Masters 1000 per la prima volta in carriera.

Sinner ha quindi ha deciso di prolungare un po' vacanze e il riposo dopo il secondo trionfo consecutivo centrato a Wimbledon, prima di ricominciare sul cemento.L'azzurro si è così cancellato dalla Entry List del "Canadian Open", dove saranno presenti diversi italiani come Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini, Mattia Bellucci e Lorenzo Sonego.

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Tennis ATP Masters 1000 National Bank Open
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