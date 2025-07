Jannik Sinner salta Toronto. Il tennista azzurro ha annunciato oggi, domenica 20 luglio, che non parteciperà al Masters 1000 canadese, in programma dal 27 luglio al 7 agosto. Dopo il trionfo di Wimbledon, dove ha battuto in finale Carlos Alcaraz, Sinner ha quindi deciso di prolungare le sue vacanze per preparare al meglio la stagione sul cemento, la sua superficie preferita, che culminerà negli US Open. Oltre all'azzurro, numero uno del mondo, hanno annunciato il ritiro dall'entry list del torneo anche il britannico Jack Draper e il serbo Novak Djokovic, rispettivamente numero 5 e 6 del ranking Atp. Ma quando tornerà a giocare Sinner?

Visto il forfait in Canada, il prossimo appuntamento a cui dovrebbe partecipare Sinner è negli Stati Uniti, nel Masters 1000 di Cincinnati, anch'esso vinto lo scorso anno da Jannik e importante in ottica ranking. Il torneo sarà preparatorio per il grande appuntamento cerchiato in rosso sul calendario di Sinner, gli US Open, ultimo Slam dell'anno a cui Jannik arriverà da campione in carica.

Lo scorso anno infatti l'azzurro ha vinto battendo in finale il padrone di casa Taylor Fritz e anche quest'anno punta al titolo. A New York si giocherà dal 24 agosto fino alla finale in programma il 7 settembre.