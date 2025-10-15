Torna in campo Jannik Sinner. Il tennista azzurro esordisce oggi, mercoledì 15 ottobre, sfidando il greco Stefanos Tsitsipas, numero 24 del mondo, nei quarti di finale del Six Kings Slam, il ricchissimo torneo esibizione di scena a Riad, in Arabia Saudita. Sinner è reduce dal ritiro per crampi al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai, mentre pochi giorni prima aveva vinto l'Atp 500 di Pechino.

Jannik arriva al torneo saudita da campione in carica, dopo aver conquistato la scorsa edizione battendo in finale Carlos Alcaraz, che lo ha superato in testa al ranking Atp al termine degli ultimi Us Open. In caso di vittoria Sinner sfiderebbe in semifinale Novak Djokovic, già qualificato, proprio come Alcaraz, al penultimo turno del Six Kings Slam grazie al maggior numero di Slam vinti in carriera tra i partecipanti.

Sinner-Tsitsipas, orario e precedenti

La sfida tra Sinner e Tsitsipas è in programma oggi, mercoledì 15 ottobre, alle 18.30 ora italiana. I due tennisti si sono affrontati in nove precedenti, con il greco che conduce con un parziale di sei vittorie a tre. L'ultimo incontro risale alla semifinale del Masters 1000 di Montecarlo del 2024, quando Tsitsipas si impose in tre set.

Sinner-Tsitsipas, dove vederla in tv

Sinner-Tsitsipas, come tutte le partite del Six Kings Slam, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Netflix, visibile tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sulla piattaforma web e sull'app di Netflix..