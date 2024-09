Jannik Sinner vince gli US Open 2024, blinda il primo posto nel ranking Atp e oggi 8 settembre intasca un assegno di 3,6 milioni di dollari con il trionfo in finale a New York contro lo statunitense Taylor Fritz. Il 23enne azzurro conquista il secondo titolo della carriera in uno Slam dopo la vittoria negli Australian Open all'inizio del 2024. La cavalcata a Flushing Meadows consolida il primato di Sinner nella classifica Atp, guidata ormai da 14 settimane.

Il nuovo ranking

L'altoatesino, già strasicuro di un posto nelle Atp Finals di Torino, vola a 11.180 punti e ha oltre 4000 punti di vantaggio sul tedesco Alex Zverev, secondo nel ranking davanti allo spagnolo Carlos Alcaraz e al serbo Novak Djokovic. Fritz, al tappeto nella prima finale Slam della sua carriera, si consola salendo dal 12esimo al settimo posto.

Il super premio

L'exploit americano, dettaglio non trascurabile, garantisce a Sinner anche un premio stellare. L'azzurro incassa il super assegno da 3,6 milioni di dollari destinato al vincitore del torneo, una cifrà aumentata del 20% rispetto al 2023. Fritz riceve invece 1,8 milioni di dollari come finalista sconfitto.

Il numero 1 del mondo, che ha iniziato l'anno aggiudicandosi i 2,1 milioni di dollari messi in palio dagli Australian Open, dopo l'ultimo appuntamento dello Slam vola a 27,6 milioni di premi complessivi ottenuti in carriera. Nel solo 2024, finora, l'altoatesino ha messo in cassaforte oltre 10,5 milioni di dollari grazie soprattutto ai successi di Rotterdam, Miami, Halle e Cincinnati che si aggiungono in una stagione stellare agli exploit nei 2 major.

L'azienda Sinner a gonfie vele

Il prize money complessivo rappresenta solo una fetta, e nemmeno la principale, del fatturato dell'azienda Sinner. Il numero 1 del mondo è un uomo Nike: il colosso dello Swoosh ha blindato l'azzurro con un lunghissimo e remunerativo contratto. Jannik è il volto di una serie di aziende di primissimo piamo che spaziano dalla moda al food, dall'automotive al lusso fino alla telefonia. Il nome del miglior tennista del mondo è legato a Gucci e Fastweb, Rolex e Lavazza: un giro d'affari da milioni di euro a stagione, con ottime chance di approdare in doppia cifra.