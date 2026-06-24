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Wimbledon, Sinner guida la protesta per il caso montepremi

Il tennista azzurro pronto a boicottare gli incontri con i media

Jannik Sinner - Afp
Jannik Sinner - Afp
24 giugno 2026 | 21.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner pronto alla protesta a Wimbledon 2026. Il tennista azzurro, insieme agli altri giocatori del circuito maschile e femminile, è pronto a 'boicottare' gli incontri obbligatori con i media in occasione dello Slam londinese, al via il prossimo 29 giugno.

A rivelarlo è Sky Sport Uk, che rivela come i principali tennisti del circuito, tra cui proprio Sinner, hanno intenzione di prolungano la campagna di proteste anche a Wimbledon, proprio come avvenuto al Roland Garros. Il motivo è sempre il caso montepremi che sta tenendo banco negli ultimi mesi, con i premi destinati ai giocatori considerati troppo bassi in relazione ai ricavi.

I giocatori si impegnano quindi a limitare le apparizioni obbligatorie con i media fino a un massimo di 15 minuti, per tutta la durata della prima settimana di Wimbledon.

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