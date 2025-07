Anche i giorni in cui non ci sono match in programma, le giornate in Jannik Sinner a Wimbledon sono piene. Su Youtube il tennista italiano ha condiviso il video di una giornata 'libera' al torneo inglese e quindi dedicata all'allenamento.

Si inizia alle 10.45 quando Sinner lascia 'casa' e prende l'auto. L'allenamento inizia alle 11.10 con esercizi di cardio. Alle 12 passa a fare dei palleggi con i piedi, poi esercizi per le braccia e solo alle 12.40 è ora di prendere la racchetta. Sul campo resta circa un'ora e mezza, poi segue un allenamento diverso concentrato su scatti e riflessi. Alle 15 è tutto finito ed è ora di riposarsi.

Sinner torna all'alloggio a Wimbledon e intorno alle 18.10 si mette a cucinare per cenare alle 19, un piatto di tortiglioni con pomodorini e parmigiano. "Da bambino mangiavo sempre le penne - spiega in inglese - così ora preferisco sempre questo tipo di pasta". "Domani ho un match - dice - quindi mangio un po' di carboidrati e poi carne". Oggi il tennista sarà in campo per sfidare Dimitrov e cercare di accedere ai quarti di finale del torneo.