circle x black
Cerca nel sito
 

Sinner Re di Wimbledon, il futuro di Cahill in bilico: "Vediamo a fine anno"

Il coach australiano non si sbilancia: "Parleremo e vedremo cosa è meglio di Jannik"

Darren Cahill e Simone Vagnozzi - (Fotogramma)
Darren Cahill e Simone Vagnozzi - (Fotogramma)
12 luglio 2026 | 22.31
Roberto Grossi
LETTURA: 1 minuti

Darren Cahill resta con Jannik Sinner o lascia? Il trionfo dell'azzurro a Wimbledon 2026 non incide, almeno per ora, sul destino del coach australiano. Un anno fa, Cahill cambiò idea dopo aver prospettato l'ipotesi di fermarsi a fine 2025. Complice una scommessa con Sinner, legata all'eventuale successo a Wimbledon, l'allenatore fece retromarcia. "L'anno scorso ho detto alla fine del 2025 che mi sarei fermato. Poi ho cambiato idea", dice Cahill in sala stampa dopo la vittoria ottenuta oggi da Sinner contro Alex Zverev in finale.

"Quest'anno non c'è nessuna scommessa, sono qui fino alla fine del 2026 e poi vedremo cosa fare. Finiremo la stagione, ci metteremo al tavolo come team e parleremo. Discuteremo di cosa è meglio per Jannik", aggiunge l'australiano. I programmi prevedono ora riposo prima di iniziare la stagione sul cemento americano. L'obiettivo ovviamente sono gli US Open di fine agosto. Per arrivare a New York in condizioni ottimali bisogna valutare quali tornei giocare. Sinner al momento figura nell'entry list del Masters 1000 di Montreal, al via il primo agosto. "Andremo in Canada? Non abbiamo ancora deciso", glissa il coach Simone Vagnozzi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
jannik sinner sinner cahill
Vedi anche
Russia, il collaudo della mitragliatrice è un disastro - Video
News to go
Ondate di calore, il piano di Roma per ridurre l'impatto sui cittadini
News to go
Tour de France 2026 prosegue, ultime tappe e gran finale
Caldo, bollettini giornalieri del ministero della Salute su 27 città - Video
Il "giustiziere" anti-writer, Ghost Pitur in azione mentre ripulisce i muri imbrattati - Video
Grecia, caccia F-16 prende fuoco dopo atterraggio di emergenza a Zante - Video
Pensioni, donne ancora penalizzate: assegni più bassi rispetto agli uomini - Video
Montecassino, al cardinale Pizzaballa il premio 'Pacis Nuntius 2026': "È anche una responsabilità" - Video
News to go
Design e ideazione estetica: bonus già esaurito
Spionaggio, il difensore dell'ex 007 Di Pasquale: "Trascinato nella polvere" - Video
Ue, Fitto: "Coesione obiettivo centrale, va modernizzata per nuove esigenze" - Video
Prima processione digitale in Italia, il santo è uno schermo e i lumini sono smartphone - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza