Jim Courier, ex numero uno del tennis mondiale, e una frase discutibile su Jannik Sinner. Il campione americano, due volte vincitore degli Australian Open e del Roland Garros, ha parlato così in un'intervista a Tennis Channel delle ultime vicende relative all'azzurro, impegnato a Wimbledon 2025, e della fine del rapporto con il preparatore atletico Marco Panichi e il fisioterapista Ulises Badio: "Non sappiamo esattamente cosa sia avvenuto e forse non lo sapremo mai, ma il sospetto è che Jannik si sia arrabbiato per qualcosa e abbia deciso di andare avanti senza di loro. Sinner ha l’aspetto di un gatto calmo e docile, ma è un assassino a sangue freddo”.

Courier: "Sinner gestisce i suoi affari come un malavitoso"

Courier ha rincarato la dose parlando della fine della collaborazione tra Sinner e l'ex coach Riccardo Piatti: "Ha licenziato Riccardo qualche anno fa, nonostante quest'ultimo fosse come un padre per lui. Dopo aver perso contro Tsitsipas agli Australian Open 2022, ha capito che doveva cambiare qualcosa per diventare più completo. Sentiva di essere indietro ed è per questo che ha preso Simone Vagnozzi, a cui si è aggiunto Darren Cahill più tardi. Adesso Sinner è il migliore al mondo e non si fa problemi a gestire i suoi affari come un malavitoso. In un certo senso mi piace il suo approccio".