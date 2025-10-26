circle x black
Sinner-Zverev in finale a Vienna: orario, precedenti e dove vederla in tv

Il tennista azzurro sfida il tedesco nell'ultimo atto dell'Atp 500 austriaco

Jannik Sinner - Afp
26 ottobre 2025 | 07.30
Redazione Adnkronos
Jannik Sinner torna in finale a Vienna. Il tennista azzurro sfida oggi, domenica 26 ottobre, il tedesco Alexander Zverev, numero tre del mondo - in diretta tv e streaming - nell'ultimo atto dell'Atp 500 austriaco, che ha già vinto nel 2023 e a cui aveva dato forfait nella scorsa edizione. Sinner arriva al match dopo aver battuto Daniel Altmaier all'esordio, Flavio Cobolli agli ottavi e Alexander Bublik ai quarti, prima di superare Alex De Minaur in semifinale.

Zverev invece ha eliminato Jacob Fearnley, Matteo Arnaldi, ha passato senza giocare i quarti 'grazie' al ritiro di Tallon Griekspoor e ha battuto Lorenzo Musetti nel penultimo atto del torneo.

Sinner-Zverev, orario e precedenti

La finale tra Sinner e Zverev è in programma oggi, domenica 26 ottobre, alle ore 14. I due tennisti si sono affrontati in sette precedenti, con il tedesco che conduce con un parziale di 4-3. A trionfare nell'ultimo incontro, nella finale degli ultimi Australian Open, è stato però Sinner, che ha battuto Zverev in tre set.

Sinner-Zverev, dove vederla in tv

Sinner-Zverev sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

