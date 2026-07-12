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Zverev scherza con Sinner: "Non mi sei simpatico, vinci sempre". E Jannik: "So che vuoi diventare numero uno..." - Video

Il tedesco e l'azzurro sorridono dopo la finale di Wimbledon

Sinner e Zverev - IPA
Sinner e Zverev - IPA
12 luglio 2026 | 22.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Jannik ha dimostrato perché è il migliore del mondo. E' un onore essere qui, complimenti per il trionfo a lui e al suo team. Siete partiti fuori dalla top ten, oggi siete campioni Slam e numeri uno". Alexander Zverev si è complimentato così con Jannik Sinner, dopo la finale persa oggi contro l'azzurro a Wimbledon. Il tedesco non ha comunque perso il sorriso, rivolgendosi all'altoatesino con una battuta che ha fatto sorridere tutti gli spettatori presenti sulle tribune del Centrale: "Jannik, che dire. Non mi piaci più tanto, ho perso contro di te nove volte di fila...".

Zverev ha poi analizzato il suo momento: "Ho avuto due mesi molto belli, anche se abbiamo perso questa finale. Siamo arrivati qui senza nemmeno un quarto e sono arrivato in finale. Finalmente, a 29 anni, ci credo. Posso vincere questo torneo ".

Sinner e la risposta a Zverev

Sinner ha poi preso la parola con la coppa, iniziando subito dai complimenti al suo avversario: "Come ha fatto Sasha, vorrei iniziare con tutto il suo team e la sua famiglia - ha detto l'azzurro, con grande sportività -. Hai raggiunto uno dei tuoi obiettivi, vincere uno Slam. Ce l’hai fatta a Parigi. Oggi ci sei andato vicino. Se giochi così, sono davvero sicuro che vincerai anche questo torneo. Continua così". Anche l'azzurro ha chiuso con una battuta: "So che il tuo obiettivo è diventare il numero uno al mondo. Ci sei vicinissimo. Ora dobbiamo stare molto attenti, ma intanto complimenti".

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