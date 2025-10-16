circle x black
Six Kings Slam, è Alcaraz il primo finalista

Il numero uno del ranking Atp ha battuto Fritz in semifinale

Carlos Alcaraz - Fotogramma/IPA
16 ottobre 2025 | 20.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il numero uno del mondo Carlos Alcaraz è il primo finalista del Six Kings Slam, il ricco torneo di esibizione in corso di svolgimento a Riad. Lo spagnolo sconfigge lo statunitense Taylor Fritz, numero 4 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 6-2 in un'ora e 10 minuti. Alcaraz aspetta in finale, in programma sabato 18 ottobre, il vincente del match che inizierà tra pochi minuti tra l'azzurro Jannik Sinner, numero 2 del mondo e il serbo Novak Djokovic, numero 5 Atp.

