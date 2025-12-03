circle x black
Cerca nel sito
 

Sorteggio Mondiali 2026, parata di star con Williams e Bocelli. Un premio (per la pace) a Trump

Tanti artisti internazionali affiancheranno il presidente degli Stati Uniti nella cerimonia di venerdì 5 dicembre, in cui verranno definiti i gruppi della Coppa del Mondo

Donald Trump e Gianni Infantino - Fotogramma/IPA
Donald Trump e Gianni Infantino - Fotogramma/IPA
03 dicembre 2025 | 17.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Robbie Williams, Andrea Bocelli e i Village People: è questa la lineup di artisti internazionali che accompagnerà il sorteggio della fase a gironi dei Mondiali di calcio 2026, in programma venerdì 5 dicembre alle 18 ora italiana al Kennedy Center di Washington DC. L’evento, condotto da Heidi Klum, dal comico Kevin Hart e dall’attore Danny Ramirez, avrà un ospite speciale: il presidente statunitense Donald Trump, da tempo in ottimi rapporti con il numero uno della Fifa Gianni Infantino e indicato come probabile vincitore del primo "Fifa Peace Prize", premio che dovrebbe essergli consegnato durante la cerimonia.

Mondiali 2026, le star al sorteggio

I Village People chiuderanno la serata con la celebre Ymca, canzone diventata negli ultimi anni un inno non ufficiale dei sostenitori di Trump e dei raduni del movimento Maga. Il presidente stesso ne ha contribuito alla popolarità con la sua caratteristica performance, un ballo in cui muove solo le braccia a ritmo. Anche Andrea Bocelli è da tempo vicino al tycoon: lo scorso ottobre si è esibito nello Studio Ovale alla Casa Bianca, cantando 'Con te partirò' per Trump e il suo staff. Robbie Williams, nominato "ambasciatore musicale Fifa" lo scorso gennaio e già coautore insieme a Laura Pausini dell’inno ufficiale del Mondiale per club 2025 (Desire), si esibirà invece in un duetto con Nicole Scherzinger.

Sorteggio Mondiali, un premio a Trump

Durante l’evento, la Fifa presenterà il nuovo "Peace Prize – Football Unites the World", riconoscimento che molti ritengono destinato proprio a Trump, convinto di aver "risolto" sette conflitti internazionali e di meritare il Nobel per la pace. Il presidente, a febbraio, ha inoltre assunto la guida del John F. Kennedy Center for the Performing Arts, sostituendo la presidente Deborah Rutter e rafforzando la sua influenza sull’istituzione che ospiterà il sorteggio. Il Mondiale 2026 – il primo ampliato a 48 squadre e 104 partite – si disputerà dall’11 giugno al 19 luglio negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, coinvolgendo 16 città nordamericane. Nel sorteggio verrà definito anche il girone della squadra che uscirà dai playoff dell'Italia: gli Azzurri, in quarta fascia, dovranno superare a marzo la semifinale con l’Irlanda del Nord e, in caso di successo, la finale contro una tra Galles e Bosnia-Erzegovina.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sorteggio Mondiali Mondiali 2026 Mondiali 2026 sorteggio sorteggio Italia Bocelli sorteggio Mondiali
Vedi anche
Pietrangeli, Abodi alla camera ardente: "E' giornata di dolce tristezza" - Video
News to go
Disoccupazione in calo, a ottobre -6%
Ryanair Prime, dopo 8 mesi chiude il piano sui voli scontati
Scuola, Valditara: "Mettere al centro la persona, orgoglioso dell’azione di governo"
Boldrini: "Albanese? Su La Stampa ha sbagliato, un attacco va condannato" - Video
News to go
Qualità della vita in Italia, ecco la classifica 2025 di dove si vive meglio
Papa Leone in Libano, messaggio di pace per una nazione in crisi
Il coro ProPal a Monteverde: "Palestina libera e Israele trasferito in America" - Video
Eddie Brock tra i big di Sanremo, ieri sul palco di Alfa - Video
Squadre speciali e droni a Fiumicino per un'esercitazione, simulato un attacco terroristico - Video
Montepulciano, oltre 1200 persone a evento Pd: "Qui per rafforzare leadership Schlein" - Video
Esercitazione antiterrorismo a Fiumicino, prefetto Giannini: "Test su reazione e soccorso" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza